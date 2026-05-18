18.05.2026 06:31:29

Almetax Manufacturing präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Almetax Manufacturing lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Almetax Manufacturing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,65 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,98 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,12 Prozent auf 1,74 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,80 Milliarden JPY gelegen.

In Sachen EPS wurden 15,39 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Almetax Manufacturing 2,66 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,94 Prozent zurück. Hier wurden 7,89 Milliarden JPY gegenüber 8,30 Milliarden JPY im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at

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