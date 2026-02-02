Almetax Manufacturing verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Almetax Manufacturing lud am 30.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 11,29 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,190 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,43 Prozent auf 2,19 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,24 Milliarden JPY gelegen.

