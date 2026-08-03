Almetax Manufacturing vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Almetax Manufacturing hat am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Almetax Manufacturing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3,46 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,370 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Almetax Manufacturing 1,80 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,98 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at