Almondz Global Securities: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Almondz Global Securities gab am 11.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 0,73 INR gegenüber 0,150 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 55,79 Prozent auf 523,0 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 335,7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at