Almondz Global Securities: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Almondz Global Securities präsentierte am 28.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,410 INR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Almondz Global Securities in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,28 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 449,6 Millionen INR im Vergleich zu 322,8 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at