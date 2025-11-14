Almondz Global Securities legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Almondz Global Securities hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Almondz Global Securities ein EPS von 0,160 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 340,0 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 1,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 344,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at