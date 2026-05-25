Almondz Global Securities zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Almondz Global Securities hat am 22.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,370 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Almondz Global Securities im vergangenen Quartal 561,5 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Almondz Global Securities 532,2 Millionen INR umsetzen können.

In Sachen EPS wurden 1,65 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Almondz Global Securities 1,04 INR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Almondz Global Securities 1,75 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,98 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,51 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at