Almonty Industries Aktie

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WKN DE: A414Q8 / ISIN: CA0203987072

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Angebotslücke 07.04.2026 10:38:00

Almonty-Aktie profitiert: Wolfram-Mangel weckt Interesse großer Investoren

Almonty-Aktie profitiert: Wolfram-Mangel weckt Interesse großer Investoren

Die Almonty-Aktie rückt in den Fokus großer Investoren, da der globale Wolfram-Mangel neue Angebotslücken schafft. Mit der Sangdong-Mine positioniert sich das Unternehmen strategisch gegen Chinas Dominanz.

• Globale Wolfram-Knappheit treibt Preise und Investoreninteresse
• Sangdong-Mine startet Produktion in kritischer Marktphase
• Analysten sehen weiteres Kurspotenzial trotz starker Rally

Institutionelle Investoren entdecken Almonty neu

Die Almonty-Aktie profitiert aktuell von einem strukturellen Engpass am Rohstoffmarkt. Laut Stock World rückt insbesondere Wolfram in den Fokus institutioneller Anleger, da sich die globale Versorgungslage deutlich verschärft hat. Hintergrund sind verschärfte Exportkontrollen aus China, die die ohnehin hohe Marktkonzentration weiter zuspitzen. China, Russland und Nordkorea kontrollieren rund 95 Prozent des weltweiten Angebots, wodurch alternative Lieferquellen stark an Bedeutung gewinnen.

In diesem Umfeld bauen Fonds ihre Positionen aus. Die Zahl institutioneller Investoren stieg zuletzt deutlich, während etwa Van Eck Associates seine Beteiligung ausweitete. Für Marktteilnehmer ist klar: Wer Zugang zu Wolfram außerhalb des chinesischen Einflussbereichs bietet, könnte zu den zentralen Profiteuren der aktuellen Entwicklung zählen.

Sangdong-Mine als strategischer Wendepunkt

Mit der Inbetriebnahme der Sangdong-Mine in Südkorea hat Almonty einen entscheidenden Schritt vollzogen. Wie aus einer Unternehmensmitteilung hervorgeht, markiert die Fertigstellung der Aufbereitungsanlage den Übergang vom Entwicklungsprojekt zum operativen Betrieb. Die Mine gilt als eines der bedeutendsten Wolframprojekte weltweit und soll bei voller Kapazität einen erheblichen Teil der Nachfrage außerhalb Chinas abdecken.

Die erste Ausbaustufe ist auf eine jährliche Verarbeitung von rund 640.000 Tonnen Erz ausgelegt. Perspektivisch soll eine zweite Phase die Produktionskapazität deutlich erhöhen. Damit trifft Almonty den Markt zu einem Zeitpunkt, an dem bestehende Lagerbestände der Industrie laut Stock World nur noch begrenzt verfügbar sind.

US-Projekt verstärkt geopolitische Relevanz

Parallel treibt das Unternehmen seine Expansion in Nordamerika voran. Laut IT Boltwise soll das Gentung-Projekt in Montana die Wiederaufnahme der US-Wolframproduktion ermöglichen. Dies gewinnt vor allem vor dem Hintergrund neuer US-Vorgaben an Bedeutung, wonach Rüstungsunternehmen künftig auf nicht-chinesische Lieferanten angewiesen sein sollen.

Für Almonty eröffnet sich damit die Chance, eine Schlüsselrolle in westlichen Lieferketten einzunehmen. Die strategische Bedeutung des Unternehmens geht damit über den reinen Rohstoffabbau hinaus und wird zunehmend auch geopolitisch interpretiert.

Kursrally mit kurzfristiger Verschnaufpause

Auch an der Börse spiegelt sich diese Dynamik wider: Am Ostermontag legte die Aktie um 8,27 Prozent auf 16,63 US-Dollar zu und setzte damit ihre jüngste Rally fort. Auch am Dienstag geht es weiter aufwärts: Im vorbörslichen NASDAQ-Handel legt die Almonty-Aktie zeitweise 0,37 Prozent zu auf 16,69 US-Dollar.

Auf Sicht von zwölf Monaten hat die Aktie bereits massiv zugelegt. Gleichzeitig bleiben Analysten optimistisch: Laut TipRanks überwiegen klar positive Einschätzungen mit fünf Kaufempfehlungen bei nur einer Haltebewertung. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 21,33 US-Dollar und signalisiert weiteres Aufwärtspotenzial.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: albedomusic / Shutterstock.com

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