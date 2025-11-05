Almonty Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Almonty Industries präsentierte in der am 03.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 0,15 CAD gegenüber -0,030 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,7 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Almonty Industries einen Umsatz von 6,8 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at