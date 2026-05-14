|
14.05.2026 06:31:29
Almoosa Health Company Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Almoosa Health Company Registered hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 SAR. Im Vorjahresviertel hatte Almoosa Health Company Registered 1,17 SAR je Aktie erwirtschaftet.
Almoosa Health Company Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 348,3 Millionen SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 324,4 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!