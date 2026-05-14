Almoosa Health Company Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Almoosa Health Company Registered hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 SAR. Im Vorjahresviertel hatte Almoosa Health Company Registered 1,17 SAR je Aktie erwirtschaftet.

Almoosa Health Company Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 348,3 Millionen SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 324,4 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at