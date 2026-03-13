Almoosa Health Company Registered legte Quartalsergebnis vor

Almoosa Health Company Registered hat am 11.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,04 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,22 SAR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 388,0 Millionen SAR vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 332,1 Millionen SAR in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 4,54 SAR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Almoosa Health Company Registered ein Gewinn pro Aktie von 2,13 SAR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,80 Prozent auf 1,42 Milliarden SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,20 Milliarden SAR erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 4,87 SAR und einen Umsatz von 1,42 Milliarden SAR in Aussicht gestellt.

