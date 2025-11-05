|
05.11.2025 06:31:28
Almoosa Health Company Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Almoosa Health Company Registered veröffentlichte am 02.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,17 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,630 SAR je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 356,4 Millionen SAR – das entspricht einem Zuwachs von 15,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 308,5 Millionen SAR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
