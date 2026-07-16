Save Aktie
WKN: A0EQ92 / ISIN: IT0001490736
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16.07.2026 14:00:00
Almost half of Americans say they can’t afford to save for retirement right now
If you expect Social Security will make up most of your retirement income, you’re far from aloneWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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