|
11.11.2026 06:31:29
Almunajem Foods Company Registeres mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Almunajem Foods Company Registeres hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,53 SAR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,530 SAR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 790,0 Millionen SAR – das entspricht einem Minus von 3,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 816,1 Millionen SAR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!