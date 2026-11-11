Almunajem Foods Company Registeres mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Almunajem Foods Company Registeres hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,53 SAR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,530 SAR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 790,0 Millionen SAR – das entspricht einem Minus von 3,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 816,1 Millionen SAR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at