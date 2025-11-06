Almunajem Foods Company Registeres öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Almunajem Foods Company Registeres hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,53 SAR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,680 SAR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Almunajem Foods Company Registeres 816,1 Millionen SAR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 798,7 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at