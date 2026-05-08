Almunajem Foods Company Registeres öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Almunajem Foods Company Registeres hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,62 SAR. Im Vorjahresviertel waren 0,670 SAR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,45 Prozent auf 861,4 Millionen SAR. Im Vorjahresviertel hatte Almunajem Foods Company Registeres 901,5 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at