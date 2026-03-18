Almunajem Foods Company Registeres: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Almunajem Foods Company Registeres hat am 16.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,95 SAR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,00 SAR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 826,3 Millionen SAR gegenüber 819,1 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 2,66 SAR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Almunajem Foods Company Registeres ein Gewinn pro Aktie von 4,64 SAR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Almunajem Foods Company Registeres im vergangenen Geschäftsjahr 3,34 Milliarden SAR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Almunajem Foods Company Registeres 3,35 Milliarden SAR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at