18.03.2026 06:31:28

Almunajem Foods Company Registeres: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Almunajem Foods Company Registeres hat am 16.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,95 SAR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,00 SAR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 826,3 Millionen SAR gegenüber 819,1 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 2,66 SAR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Almunajem Foods Company Registeres ein Gewinn pro Aktie von 4,64 SAR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Almunajem Foods Company Registeres im vergangenen Geschäftsjahr 3,34 Milliarden SAR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Almunajem Foods Company Registeres 3,35 Milliarden SAR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 11
15.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 11: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.03.26 KW 11: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.03.26 KW 11: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor Fed-Zinsentscheid: ATX startet stabil -- DAX eröffnet im Plus -- Asiens Börsen fester
Der heimische Leitindex startet wenig bewegt in den dritten Handelstag der Woche. Der deutsche Leitindex eröffnet die Sitzung mit Zuschlägen. An den Börsen in Asien geht es nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen