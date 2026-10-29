Alnylam Pharmaceuticals Aktie
WKN: A0CBCK / ISIN: US02043Q1076
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29.10.2026 13:14:29
Alnylam Pharmaceuticals Inc. Reports Advance In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - Alnylam Pharmaceuticals Inc. (ALNY) revealed earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $2.167 billion, or $15.72 per share. This compares with $292.68 million, or $2.14 per share, last year.
Excluding items, Alnylam Pharmaceuticals Inc. reported adjusted earnings of $2.242 billion or $16.26 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 16.7% to $1.458 billion from $1.249 billion last year.
Alnylam Pharmaceuticals Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.167 Bln. vs. $292.68 Mln. last year. -EPS: $15.72 vs. $2.14 last year. -Revenue: $1.458 Bln vs. $1.249 Bln last year.
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