Alnylam Pharmaceuticals Aktie

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WKN: A0CBCK / ISIN: US02043Q1076

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29.10.2026 16:31:49

Alnylam Pharmaceuticals Shares Update About Phase 3 Nucresiran Study, Reaffirms FY26 Outlook

(RTTNews) - Thursday, Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) announced an update to the TRITON-CM Phase 3 study of nucresiran, an investigational next-generation RNAi therapeutic, in patients with transthyretin-mediated amyloidosis cardiomyopathy or ATTR-CM.

The company expects to launch nucresiran, assuming positive data and regulatory approval, in ATTR-CM by 2030, while it expands target enrollment from 1,750 to approximately 2,250 patients.

It views nucresiran as a key component of its long-term growth strategy, with the potential to reinforce leadership in ATTR amyloidosis and expand the durability of its TTR franchise.

Concurrently, Alnylam reiterated its full-year 2026 financial outlook, expecting total net product revenue of $4,700 million-$5,100 million, net revenues from collaborations and royalties of $575 million-$625 million, and adjusted R&D and SG&A expenses of $2,700 million-$2,800 million.

ALNY was trading at $190.71, down 17.89 percent on the Nasdaq.

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Alnylam Pharmaceuticals Inc. 146,85 -6,55% Alnylam Pharmaceuticals Inc.

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