Alony Hetz Properties Investments präsentierte Quartalsergebnisse

Alony Hetz Properties Investments stellte am 18.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,79 ILS. Im Vorjahresquartal waren 0,630 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 693,3 Millionen ILS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alony Hetz Properties Investments einen Umsatz von 559,8 Millionen ILS eingefahren.

Redaktion finanzen.at