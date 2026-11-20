Alony Hetz Properties Investments stellte am 18.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Alony Hetz Properties Investments hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,33 ILS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,000 ILS je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,63 Prozent auf 725,8 Millionen ILS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 700,4 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at