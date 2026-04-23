Aloro Mining gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Aloro Mining ließ sich am 21.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Aloro Mining die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,010 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aloro Mining -0,020 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at