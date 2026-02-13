Alpa Laboratories mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Alpa Laboratories äußerte sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,90 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,23 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 290,5 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 261,5 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at