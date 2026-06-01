Alpa Laboratories stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Alpa Laboratories hat am 29.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 0,24 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alpa Laboratories -0,950 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 21,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 314,0 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 399,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 7,13 INR. Im Vorjahr hatte Alpa Laboratories 9,34 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Alpa Laboratories mit einem Umsatz von insgesamt 1,06 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,09 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um -3,27 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at