Alpa Laboratories vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Alpa Laboratories hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,05 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,66 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 262,6 Millionen INR gegenüber 249,4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at