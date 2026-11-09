Alpargatas gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Alpargatas hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0,26 BRL. Im letzten Jahr hatte Alpargatas einen Gewinn von 0,240 BRL je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,24 Milliarden BRL umgesetzt, gegenüber 1,12 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at