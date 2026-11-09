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09.11.2026 06:31:29
Alpargatas stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Alpargatas hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,26 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,270 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,10 Prozent auf 1,24 Milliarden BRL. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,12 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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