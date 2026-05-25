Alpcot B präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Alpcot B hat am 22.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Beim Umsatz wurden 38,1 Millionen SEK gegenüber 28,7 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at