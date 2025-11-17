Alpcot B: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Alpcot B ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Alpcot B die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alpcot B im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,23 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 29,7 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 25,5 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at