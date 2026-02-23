Alpcot B: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Alpcot B veröffentlichte am 20.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite hat Alpcot B im vergangenen Quartal 41,3 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alpcot B 30,4 Millionen SEK umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,030 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,140 SEK je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Alpcot B mit einem Umsatz von insgesamt 127,25 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 108,02 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 17,80 Prozent gesteigert.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,043 SEK prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 66,06 Millionen SEK erwartet.

Redaktion finanzen.at