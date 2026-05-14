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14.05.2026 06:31:29
Alpen verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Alpen hat am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 23,55 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Alpen 20,87 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,64 Prozent auf 69,98 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 65,63 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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