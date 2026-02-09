Alpen zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Alpen lud am 06.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 55,93 JPY. Im letzten Jahr hatte Alpen einen Gewinn von 75,00 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,42 Prozent auf 71,73 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 68,04 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at