Alpha & Omega Semiconductor Aktie
WKN DE: A1CXBR / ISIN: BMG6331P1041
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14.04.2026 15:59:05
Alpha And Omega Semiconductor Shares Rise 11% Over New OSAT Facility In India
(RTTNews) - Shares of Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) is rising 11 percent during Tuesday morning trading after expanding its global manufacturing footprint with the official inauguration of Kaynes Semicon's state-of-the-art OSAT facility in Sanand, Gujarat.
The company's shares are currently trading at $30.42 on the Nasdaq, up 11.34 percent. The stock opened at $27.73 and has climbed as high as $30.89 so far in today's session. Over the past year, it has traded in a range of $15.90 to $33.01.
This milestone initiates high-volume production, aligning AOS' premier power semiconductor expertise with the strategic objectives of the India Semiconductor Mission.
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