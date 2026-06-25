Omega Aktie
ISIN: INE112B01013
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25.06.2026 11:25:00
Alpha and Omega Semiconductor Stock Has Doubled This Year. Is It Still a Buy?
In its recently reported fiscal 2026 third quarter, Alpha and Omega Semiconductor's (NASDAQ: AOSL) revenues declined slightly year over year, which doesn't sound good on the face of it. But the stock has more than doubled so far this year as investors have come to recognize Alpha and Omega Semiconductor's growing influence in the AI sphere, which could translate into meaningful future growth. Image source: Getty Images.Alpha and Omega Semiconductor specializes in power management devices and semiconductors. Most of its revenue comes from low-margin segments like PCs, laptops, and smartphones. Investors aren't too excited about that part of the business.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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