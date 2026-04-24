Omega Aktie
ISIN: INE112B01013
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24.04.2026 15:44:01
Alpha and Omega Semiconductor's CFO Dumped Over 8,000 Company Shares. Here's What That Means for Investors.
Yifan Liang, Chief Financial Officer and Corporate Secretary of Alpha and Omega Semiconductor Limited (NASDAQ:AOSL), reported the sale of 8,625 shares of Common Stock for a total transaction value of approximately $302,000, according to the SEC Form 4 filing.Transaction and post-transaction values based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($35.00).Note: 1-year price change calculated using April 17, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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