Alpha Bank AE (spons ADRs) präsentierte Quartalsergebnisse

Alpha Bank AE (spons ADRs) lud am 27.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,020 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,32 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,38 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,110 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,61 Prozent auf 5,29 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 5,43 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,107 USD sowie einem Umsatz in Höhe von 2,59 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at