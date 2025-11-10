Alpha Bank AE (spons ADRs) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Alpha Bank AE (spons ADRs) lud am 07.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Alpha Bank AE (spons ADRs) hat ein EPS von 0,02 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,020 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 611,6 Millionen USD – eine Minderung von 56,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,41 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at