ALPHA BANK: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

ALPHA BANK präsentierte am 20.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,06 EUR gegenüber 0,080 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,51 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,16 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,19 Milliarden EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at