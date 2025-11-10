ALPHA BANK verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ALPHA BANK präsentierte am 07.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,08 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,060 EUR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat ALPHA BANK 523,4 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 59,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,28 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at