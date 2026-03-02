ALPHA BANK zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ALPHA BANK hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,10 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,070 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,15 Prozent auf 1,14 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,29 Milliarden EUR gelegen.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,380 EUR. Im Vorjahr hatte ALPHA BANK 0,260 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat ALPHA BANK mit einem Umsatz von insgesamt 4,69 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,02 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um -6,65 Prozent verringert.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 0,364 EUR gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 2,20 Milliarden EUR, befunden.

Redaktion finanzen.at