ALPHA: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

ALPHA äußerte sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,54 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ALPHA ein EPS von 20,72 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18,56 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17,39 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at