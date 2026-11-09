Alpha Bulgaria AD hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Alpha Bulgaria AD hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1600 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,2 Millionen EUR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at