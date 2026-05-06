Alpha Bulgaria AD: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Alpha Bulgaria AD hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 55,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,4 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,010 EUR. Im letzten Jahr hatte Alpha Bulgaria AD einen Gewinn von 0,020 EUR je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig standen 0,74 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 44,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Alpha Bulgaria AD 1,34 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at