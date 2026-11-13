Alpha Cognition stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Alpha Cognition hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Alpha Cognition vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,35 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,300 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,8 Millionen USD – ein Plus von 173,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alpha Cognition 2,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at