Alpha Data PJSC Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Alpha Data PJSC Registered präsentierte am 05.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,04 AED präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,030 AED je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alpha Data PJSC Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 649,8 Millionen AED. Im Vorjahresviertel waren 594,4 Millionen AED in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at