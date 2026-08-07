Alpha Data PJSC Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Alpha Data PJSC Registered gab am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,04 AED beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,050 AED je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alpha Data PJSC Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 806,5 Millionen AED im Vergleich zu 709,9 Millionen AED im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at