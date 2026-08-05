Alpha Dhabi: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Alpha Dhabi gab am 03.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 0,42 AED je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alpha Dhabi noch ein Gewinn pro Aktie von 0,290 AED in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Alpha Dhabi 18,79 Milliarden AED umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18,43 Milliarden AED erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at