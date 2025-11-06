Alpha Dhabi hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Alpha Dhabi hat am 03.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0,21 AED. Im letzten Jahr hatte Alpha Dhabi einen Gewinn von 0,330 AED je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Alpha Dhabi mit einem Umsatz von insgesamt 19,09 Milliarden AED abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,93 Milliarden AED erwirtschaftet worden waren, um 27,81 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at