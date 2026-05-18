18.05.2026 06:31:29

Alpha Healthcare Acquisition A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Alpha Healthcare Acquisition A hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,75 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,520 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 0,4 Millionen USD, gegenüber 0,5 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 23,53 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at

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