Alpha Healthcare Acquisition A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Alpha Healthcare Acquisition A veröffentlichte am 31.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 1,17 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -1,170 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 0,5 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Alpha Healthcare Acquisition A vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 4,830 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -16,570 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3720,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,91 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 0,05 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at